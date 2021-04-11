Ever Given и ныне там. Контейнеровоз до сих пор не может покинуть Суэцкий канал

Хоть судоходство и разблокировано, но история еще далеко не окончена

Контейнеровоз Ever Given, спровоцировавший пробку в Суэцком канале, до сих пор не покидает места ЧП, хотя уже и не мешает судоходству. Виной всему – деньги.

Почему Ever Given остается в Суэцком канале

Хозяевам контейнеровоза выставили огромный счет за то, что они больше 10 дней заблокировали важную морскую артерию, от которой зависит снабжение всего мира. Египетские власти не отпустят Ever Given до тех пор, пока владельцы судна не выплатят около 1 миллиарда долларов компенсации.

"Судно будет находиться здесь, пока не закончится расследование и пока не будут выплачены компенсации", - рассказало руководство Суэцкого канала, пишет Business Insider.

Эта сумма покроет затраты на оборудование, технику и рабочую силу (около 800 человек), которые приняли участие в освобождении пути, также на восстановление разрушений на канале. Также в эту сумму входят потери от задержек в движении более 400 судов на обоих сторонах пробки.

В Египте надеются на то, что договоренностей удастся достичь быстро, и судно двинется с места.

Но на стороне владельцев судна есть вопросы – одни не получали от египетских властей никаких запросов, а другие рассчитывают на страховые выплаты и не торопятся раскошеливаться сами.

Хэппи-энд исторической пробки

В субботу, 3 апреля, в Суэцком канале ликвидировали пробку, которая образовалась из-за контейнеровоза Ever Give, который в ночь на 23 марта сел на мель.

Председатель Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби сообщил, что последние корабли, которые застряли в Суэцком канале, должны пройти через водный путь в субботу, 3 апреля. По его словам, в этот день 85 судов пройдут с обеих сторон.

Власти Египта рассчитывали, что транспортная артерия вернется к нормальной работе в ближайшие три дня. А управление Суэцкого канала считает, что навигация возобновится уже через несколько часов. Транспортные компании не разделяют такого оптимизма и опасаются, что последствия "крупнейшей в мире пробки" придется устранять еще несколько месяцев.

Ever Given перемещали с помощью буксира на техосмотр к озерам севернее по каналу. Судно находится под усиленной охраной. В какой-то момент контейнеровоз снова перекрыл Суэцкий канал, но вскоре судно вернули в фарватер.

Чтобы снять застрявший контейнеровоз Ever Given с мели, понадобились 10 буксиров. Кроме того, пришлось выкопать 27 тысяч кубометров песка на 18 метров в глубину.

Разгружать Ever Green не будут, хотя ранее планировали таким образом упростить его движение. Вариант, при котором судно не разгружают, более выгодный. Для того, чтобы убрать контейнеры, в канал пришлось бы загнать спецтехнику.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси уже заявил, что ситуация с севшим на мель в Суэцком канале судном "успешно разрешена": "Египтяне преуспели в окончании кризиса <...> в Суэцком канале, несмотря на огромную техническую сложность".

Транспортные компании продолжают подсчитывать потери. Они уверены, что на настоящее преодоление кризиса уйдут недели, если не месяцы.

Авианосная ударная группа Эйзенхауэр в Суэцком канале / Фото: U.S. Navy

Как все началось

В ночь на среду, 24 марта, в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given. Спасательная операция длилась почти неделю. Утром 29 марта судно удалось снять с мели. Контейнеровоз следовал из Китая в Роттердам. Он заблокировал движение через канал в обе стороны, образовался затор более чем из 230 судов. Тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате сильного порыва ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших нет.

/ Фото: REUTERS

Глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабей сказал, что песчаная буря была не единственной причиной. Он сообщил: расследование продолжается, и не исключается, что решающую роль сыграли человеческая ошибка или техническая неисправность.

Компания Airbus Space опубликовала фото заблокированного Суэцкого канала из космоса. Снимок сделан спутником Pleiades 25 марта.

Спасательная операция

25 марта судно, ставшее поперек фарватера, удалось немного развернуть: это позволило пропустить несколько судов с севера на юг. Но с юга движение так и не возобновилось.

Положение судна / Фото: REUTERS

В пятницу, 26 марта, попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась, передает Reuters со ссылкой на техоператора.

А утром 27 марта стало известно, что спасателям удалось немного сдвинуть с места контейнеровоз Ever Given. Это получилось после того, как с места происшествия было извлечено более 20 тысяч тонн грунта.



Видео: REUTERS

Вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Работы вели с помощью двух земснарядов.

По состоянию на утро 28 марта извлекли 20 тысяч тонн почвы, с самого контейнеровоза за борт спущено 9 тысяч тонн балластной воды. Снятию судна с мели 29 марта поспособствовал прилив.

Мнение экспертов о крупнейшей в истории пробке

Наблюдатели говорят о крупнейшей морской пробке в истории. Контейнеровоз застрял в южной части канала, где нет дублирующего русла, всего в десятке километров от входа.

Видео: REUTERS

"Проблема в том, как переместить такое большое судно, не повредив его. Любые повреждения обернулись бы катастрофой – канал остался бы перекрыт на очень долгое время, а если произойдет разлив нефтепродуктов, ситуация окажется еще хуже. Так что сейчас специалисты ждут, анализируют и думают, что именно можно сделать. Ночной отлив только усложняет ситуацию", – сказала представитель Королевского института Элькано Айзам Амира Фернандес.

Спасательная операция / Фото: REUTERS

Эксперты в сфере судоходства отмечали, что если движение по каналу не будет восстановлено за несколько дней, судоходные компании вынуждены будут перенаправить суда в обход, что добавит примерно неделю к общему маршруту.

Видео: REUTERS

"Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть. Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы – снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка", - говорил глава компании Boskalis Питер Бердовски.

По данным портала Vesselfinder, перед инцидентом контейнеровоз Ever Given успел своей траекторией движения "нарисовать" мужские гениталии.

Ущерб для мировой торговли

Обычно каждый день в западном направлении через Суэцкий канал перевозят товары общей стоимостью около 5,1 млрд долл., а в восточном – примерно на 4,5 млрд долл. Таким образом, в среднем за час через канал перемещают товары на сумму 400 млн долл.

По словам экспертов, каждый день простоя Ever Given "добавляет задержки к нормальным грузопотокам". Они прогнозируют возникновение новых проблем с поставками.

Специалисты заявляют, что перебои с поставками уже в полной мере ощутили американские импортеры. Затор повлиял и на импортную торговлю с Ближнего Востока и Индии.

"Суда выходят регулярно из других портов из Азии на Европу, пройти им негде. Вокруг Африки — дольше и дороже, через Америку — тоже дольше и дороже, и еще можно в Панамском канале застрять. Чем дольше будет продолжаться коллапс в Суэцком канале, тем больше будет бэклог и в портах прибытия, и на выгрузке, и на обратной загрузке. Удар по сложившимся международным цепочкам поставок довольно серьезный. Но кроме цепочек поставок, все это чревато тем, что нет товара. О глобальном дефиците я бы не стал говорить сейчас, но какой-то дефицит, естественно, будет", – сказал руководитель международного логистического альянса ACEX Мирослав Золотарев.

MV Ever Given класса Triple E / Фото: REUTERS

Кроме того, в Суэцком канале "законсервированы" и пустые контейнеры, которые крайне необходимы для китайского экспорта.

На проблему отреагировали в ГП "Антонов", в компании готовы помочь с поставками грузов.

"Готовы протянуть крыло помощи компаниям, которые не могут доставить свои грузы морским путем из-за ситуации в Суэцком канале. Наши самолеты могут перевезти до 150 т груза. Доставим ваши грузы воздухом в любую точку мира", – говорится в сообщении.

Дефицит туалетной бумаги

Как пишет Bloomberg, из-за заблокированного севшим на мель контейнеровозом Суэцкого канала мир может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги.

Об этом предупреждает компания Suzano SA, которая считается одним из крупнейших в мире производителей древесной целлюлозы – сырья для туалетной бумаги. Suzano SA в основном отправляет свою целлюлозу на грузовых судах навалочного типа. В компании обеспокоены, что транспортные проблемы будут нарастать как снежный ком и только усугубляться.

/ Фото: REUTERS

Расположенная в бразильском Сан-Паулу Suzano SA уже обеспокоена тем, что объемы поставок сырья в марте могут оказаться ниже ожидаемого, а также риском вынужденного переноса некоторых поставок на апрель. Бразилия является ведущим поставщиком целлюлозы в мире, а на Suzano SA приходится около 30% мировых поставок целлюлозы из твердых пород древесины, используемой для производства туалетной бумаги.

Нехватка кофе

Блокирование Суэцкого канала уже спровоцировало дефицит кофейных зерен в Финляндии. Время задержки может привести к истощению запасов кофе у многих европейских производителей.

"У S Group есть несколько контейнеров на корабле Ever Given. Последствия блокировки Суэцкого канала пока не ощущаются в магазинах, и проблем не ожидается, если вопрос будет решен в Пасхальную неделю. Однако для многих поставок уже ожидаются задержки на неделю и больше", – рассказал директор одной из крупнейших торговых сетей Финляндии.

Известно, что на Ever Given застряли около 250 контейнеров со свининой финского производителя Atria, которые направляется в различные страны Азии.

Из-за пробки выросли цены на нефть

Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.

Застрявшее судно / Фото: REUTERS

После инцидента повысились цены на нефть. Утром 24 марта один баррель североевропейского сорта Brent стоил 61,63 доллара, что на 84 цента выше, чем днем ранее. Цена барреля американской марки WTI возросла на 62 цента, до 58,38 доллара.

В пятницу, 26 марта, цены на нефть эталонных марок в ходе торгов продолжили подниматься, причем темпы роста ускорились именно на опасениях за поставки сырья в связи с ситуацией в Суэцком канале. В итоге майские фьючерсы на Brent подорожали на 1,97%, до 63,17 доллара за баррель, а на западнотехасский сорт WTI – на 2,24%, до 59,87 доллара за баррель.

Ситуацию обсудят страны – члены ОПЕК, которые 1 апреля соберутся на плановое заседание.

А тем временем в Министерстве нефти Сирии решили ограничить поставки топлива из-за задержек сырья. Власти пояснили, что такой шаг необходим, чтобы гарантированно снабжать нужными объемами топлива больницы, телекоммуникационные центры, ключевые объекты инфраструктуры, ведь пока неизвестно, когда движение судов через канал восстановится.

/ Фото: REUTERS

Отметим, что судно Ever Given – одно из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина – 59 метров. А по Суэцкому каналу ежедневно в обоих направлениях проходит более 50 морских судов. Через него осуществляется 30% всех мировых контейнерных перевозок.

Видео: Сегодня

Овцы на борту

Суда, застрявшие в пробке у Суэцкого канала, могут иметь в своих трюмах тысячи овец, предназначенных для Саудовской Аравии, сообщил Bloomberg. Они обычно имеют на борту запасы корма и воды для животных в расчете на 2-3 дополнительных дня. Но, по словам осведомленных источников, этого мало, ведь на восстановление судоходства может потребоваться как минимум неделя. Это может создать критическую ситуацию для судов со скотом, которым для пополнения запасов необходимо зайти в ближайший порт или вернуться обратно.

Сейчас возле заблокированного канала стоят не меньше 10 судов, предназначенных для перевозки животных, и еще несколько кораблей сейчас движутся по маршруту между Румынией и Саудовской Аравией.





Исследование территории во время спасательной операции / Фото: REUTERS

"Если бы я был владельцем овец, я бы попытался найти страну, в которой они нужны. Но более короткий путь – обратно в Румынию", - сказал президент Ассоциации экспортеров домашнего скота США Боб Бишоп.

Bloomberg отмечает, что Саудовская Аравия закупает живых овец, чтобы потом забить их в соответствии с религиозными предпочтениями.

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