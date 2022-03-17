В супермаркетах России начались войны за сахар

Россияне панически скупают сахар / Фото: Коллаж: Сегодня

В магазинах России из-за санкций начался "сахарный апокалипсис". Люди разгребают сахар в секунды. Видео опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Тем временем в Минпромторге россии сегодня заявили: запасов сахара в россии предостаточно – более того, уже есть сокращение спроса. Ага, ага. Видим мы это сокращение", — прокомментировал депутат.

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Происходящее на видео было снято в супермаркете "Магнит" города Касимова Рязанской области. Пенсионеры разобрали весь сахар с полок за 30 секунд.

Санкции против РФ