Вакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство

Фото: REUTERS/Yves Herman
Британская вакцина AstraZeneca (Vaxzevria) может вызывать синдром Гийена-Барре. Это патология, которая сопровождается слабостью мышц, вплоть до паралича.
Об этом сообщает Reuters.
По этой причине Европейский регулятор лекарственных средств начал рассмотрение жалоб о появлении подобного побочного эффекта среди вакцинированных. Эксперты просят у компании более подробную информацию о случаях заболевания.
Синдром Гийена-Барре – это неврологическая болезнь, которая проявляется вялыми парезами и параличами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.
Большинство случаев возникают после бактериальной или вирусной инфекции и развиваются в течение нескольких дней или недель. Это редкое состояние, связанное с респираторными и кишечными инфекциями, а также некоторыми прививками.
Как сообщалось ранее, риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин компаниями Pfizer и Moderna примерно такие же, как после препарата AstraZeneca.
Также мы писали, что в США у мужчины через четыре дня после вакцинации американской прививкой Johnson & Johnson на большей части тела начала слезать кожа и появилась ярко-красная сыпь.
Новости на эту же тему: