Великобритания хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами для защиты Одессы

Британия предлагает вооружить Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые посодействуют потопить русские военные корабли. Кроме того, это поможет избежать обстрела прибрежных городов из моря.

Про это сообщает The Times.

Реклама

Подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал министрам, что хочет предоставить оружие Украине, чтобы предотвратить наступление российских военных на Одессу. Он подчеркнул, что это будет так же как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы остановить попытки Путина захватить Киев.

Оружие для Украины

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется. Все потому, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Йенс Столтенберг.

Читайте также