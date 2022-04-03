Британія хоче озброїти Україну протикорабельними ракетами для захисту Одеси

Британія пропонує озброїти Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Крім того, це допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

Про це повідомляє The Times.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав міністрам, що хоче надати зброю Україні, щоб запобігти наступу російських військових на Одесу. Він наголосив, що це буде так само як британські протитанкові ракети використовувалися, щоб зупинити спроби Путіна захопити Київ.

Зброя для України

Союзники по НАТО будуть постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Все через те, що країна веде війну за свободу, демократію та спільні цінності. Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми маємо продовжувати постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Це надзвичайно важливо, бо Україна веде війну за свободу, демократію, наші спільні цінності", — сказав Єнс Столтенберг.

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