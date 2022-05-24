Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Виктор Орбан заявил о введении чрезвычайного положения в стране. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 25 мая с 00:00 в Венгрии вводится чрезвычайное положение из-за войны в Украине. Такая мера позволит немедленно реагировать на последствия войны в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook.

Реклама

Подробности

В частности, он заявил, что чрезвычайное положение могло быть упорядочено после того, как правительство предоставило возможность сделать это путем внесения изменений в Основной Закон. Поправку сегодня, 25 мая, подписала президент Венгрии Каталин Новак и объявила об этом в Facebook.

"Война была постоянной угрозой для страны, а санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен", – заявил Орбан.

По словам премьер-министра, мир на пороге экономического кризиса. Он считает, что страна "должна оставаться в стороне от войны, защищать финансовую безопасность семей, что требует пространства для маневра".

Кроме того, Орбан подчеркнул, что, как и чрезвычайная ситуация против эпидемии, это позволит правительству "немедленно отреагировать и защитить страну и семьи всеми возможными средствами". О первых решениях он пообещал сообщить в среду, 25 мая.

Реклама

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался на сайте "Миротворец". Он указан как "пособник российских военных преступников".

Читайте также: