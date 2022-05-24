Весь мир увидел непрофессионализм российской армии. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

ВСУ показали - как правильно противостоять захватчикам. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают непрофессионализм российской армии, сокращение добычи нефти в РФ и передачу Украине противокорабельных ракет "Гарпун".

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Россия продемонстрировала всему миру как неправильно воевать

Американская газета The Wall Street Journal проанализировала техническую сторону операции российской армии в Украине и пришла к выводу, что Россия продемонстрировала всему миру как воевать неправильно. В то же время Вооруженные силы Украины показали – как правильно противостоять захватчикам. Отмечается, что российские войска пыталась пересечь несколько рек, используя для возможности передвижения своих сил временные понтонные мосты. Большинство попыток оказались неудачными и обернулись настоящей катастрофой, как на Северском Донце.

В Европе могут согласовать эмбарго на российскую нефть

Издание The Washington Post пишет, что страны Европы в ближайшие дни могут достичь согласия относительно эмбарго на российскую нефть Прорыв в застопоренных переговорах по предложенному Европейским Союзом эмбарго на российскую нефть анонсировал высокопоставленный немецкий чиновник. Нефтяного эмбарго для России последовательно требуют украинские энергокомпании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго при помощи проекта #StopBloodyEnergy.

Американские гаубицы М777 уже бьют по оккупантам на востоке Украины

The New York Times опубликовала репортаж из расположения 55-й артиллерийской бригады ВСУ, получившей в распоряжение американские гаубицы М777. Через три месяца войны в Украине первые М777, которые являются самым смертоносным оружием, предоставленным Западом, теперь развернуты в боевых действиях на востоке Украины. Их приход подкрепил надежду Украины достичь преимущества артиллерии по крайней мере в некоторых прифронтовых районах, что является ключевым шагом к военным победам в войне, которая сейчас ведется преимущественно на равнинной открытой степи на больших расстояниях.

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В России сократилась добыча нефти

Информагентство Bloomberg сообщает, что государственная компания "Роснефть" стала основным источником сокращения добычи нефти в России. Большинство западных стран, за исключением США и Великобритании, не объявили о запрете на импорт российской нефти. Но ряд других факторов – от ограничений на судоходство и страхование до слабого внутреннего спроса и публичного неприятия режима Путина международными компаниями заставили страну сократить добычу нефти.

Дания может предоставить Украине противокорабельные ракеты "Гарпун"

Международное агентство новостей Reuters информирует, что датские противокорабельные ракеты могут помочь Украине контролировать свое побережье Черного моря. Ракеты "Гарпун", которые пообещала предоставить Дания, могут использоваться для оттеснения российского флота от черноморских портов Украины, что позволит возобновить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Соединенные Штаты работают над тем, чтобы помочь Украине передать больше противокорабельных средств с радиусом действия более 100 километров, поскольку порты заблокированы кораблями и минами.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом он сказал после завершения второго заседания контактной группы по Украине, организованного Остином в понедельник и известного как "Рамштайн-2".

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