Во Франции обнаружен новый штамм COVID-19 – уже начал "косить" людей

Во Францию из Африки завезли новый вариант вируса. Коллаж "Сегодня"

На юге Франции замечен новый вариант коронавируса, которым заразились уже больше десятка человек. Ученые предполагают, что он может быть еще заразнее, чем предыдущие штаммы. Об этом сообщает DW.

Новый штамм во Францию завез путешественник, который вернулся из Камеруна. Оказалось, что он успел заразить 12 человек – тесты показали у инфицированных "атипичную комбинацию мутаций".

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Этот вариант вируса выявили ученым Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе, а назвали они его временно B.1.640.2. Предварительно удалось установить, что в новом варианте обнаружено 46 мутаций. Но это исследование еще должно пройти экспертную оценку.

Ученые не исключают, что этот вариант коронавируса может быть более заразным, чем предыдущие. Его изучение пока только на начальном этапе.

Стоит отметить, что во Франции сейчас доминирует штамм "Омикрон" – 60% от всех заражений.

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