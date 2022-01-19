Провокация на Крещение. Российские боевики готовят обстрел верующих на окраине Донецка

Российские боевики. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ готовят провокацию на Донбассе с обстрелом гражданского населения в ходе празднования Крещения 19 января.

Об этом сообщили правительственные эксперты Министерства культуры и информационной политики.

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"Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруде Кирпичный в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, обстрел российские боевики планируют из опорного пункта на шахте им. Челюскинцев, расположенной менее чем в двух километрах от пруда.

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"Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", – добавили в Центре.

Кроме того, российские военные могут и взорвать шахту с помощью вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Отметим, Петровский район — наиболее удаленный от центра города район на западе Донецка.

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Российская оккупация Донбасса

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

В 2021 году РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшую степень боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

Также напомним, на Донбассе нашли мертвым 23-летнего военного – что произошло.