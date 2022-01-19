Провокація на Водохреще. Російські бойовики готують обстріл вірян на околиці Донецька

Російські бойовики. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ готують провокацію на Донбасі з обстрілом цивільного населення під час святкування Водохреща 19 січня.

Про це повідомили урядові експерти Міністерства культури та інформаційної політики.

Реклама

"Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації", – йдеться у повідомленні.

За даними експертів, обстріл російські бойовики планують з опорного пункту на шахті ім. Челюскінців, розміщеної менш ніж за два кілометри від ставка.

Реклама

"Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)", – додали у Центрі.

Крім того, російські військові можуть підірвати шахту за допомогою озброєнь, заборонених Мінськими домовленостями.

Зазначимо, Петровський район – найбільш віддалений від центру міста район на заході Донецька.

Реклама

Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати свою участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". Водночас у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.

2021 року РФ навесні й потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

Нині поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

У ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Зазначається, що розпорядження про приведення бригади у найвищий ступінь бойової готовності не доводили, але було відзначено готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.

Також нагадаємо, на Донбасі знайшли мертвим 23-річного військового - що сталося.