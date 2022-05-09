Воры вместо ветеранов. В России оскандалились декорациями на концерте ко Дню победы

На сцене пели, не подозревая, кто за их спинами / Коллаж "Сегодня"
Поскольку в России практикуется уничтожение передовых СМИ и блокировка интернет-ресурсов, а новая мечта президента Владимира Путина – отключить в его стране доступ к глобальной интернет-энцеклопедии Википедии, возникают ситуации, когда россияне чествуют в качестве героев банальных преступников. Так произошло в День победы во время официального концерта, который транслировался на федеральных пропагандистских телеканалах РФ.
Об это сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Что произошло
Во время праздничного концерта ко Дню победы на сценическом экране разместили фотографию, по мнению организатором концерта – счастливых людей, переживших нацизм и радующихся освобождению от советских солдат. Только вот оказалось, что на фото были знаменитые американские грабители – Бонни и Клайд, о которых сняты десятки фильмов.
Кого восхваляли
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии в 1930 годы. Их считают причастными минимум к ограблению 12 банков, нескольких небольших магазинчиков, парикмахерских и заправок.
Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд были застрелены 23 мая 1934 года техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.
Как отметили
- В столице Польши 9 мая днем посла РФ Сергея Андреева облили красной краской, когда он пытался возложить цветы на могилы советских солдат. Российскому дипломату досталось в знак протеста против развязанной РФ войны в Украине.
- В Кишиневе (Молдова) началась драка на пророссийском митинге в честь 9 мая после того, как в толпе кто-то крикнул "Слава Украине!".
- А украинские военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" провели свой парад... на трофейных российских танках, отобранных у оккупантов во время войны на нашей земле. Теперь эта техника помогает ВСУ бороться с российским захватчиком.