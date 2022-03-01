Роскомнадзор угрожает заблокировать Википедию за статью "Вторжение России на Украину"

Маразм в России крепнет. Там угрожают заблокировать интернет-энциклопедию "Википедию". Все это из-за материала "Вторжение России на Украину (2022)".
Об этом сообщили на Twitter-странице "Википедии".
Подробности
"Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью "Вторжение России на Украину (2022)", — говорится в сообщении.
"(2022)". pic.twitter.com/O3vKd7H1GV— (@ru_wikipedia) March 1, 2022
Сразу после этого на странице энциклопедии в Twitter появилась информация о том, что делать, если Википедия заблокирована.
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Санкции против Центробанка РФ
Ранее о введении санкций против Центробанка РФ заявили в Великобритании и других странах "Большой семерки".
Правительство Великобритании заявило, что обещает немедленно запретить всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с Центробанком, а также Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.
Это не позволит Центробанку поддерживать собственными средствами падающий рубль, поскольку более 600 млрд дол резервов станут недоступны РФ.