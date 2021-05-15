ВОЗ призвала отложить вакцинацию от COVID-19 детей и поделиться прививками с другими странами

Богатые страны скупили большую часть поставок, поэтому государства с низким уровнем дохода не могут их себе позволить

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Страны с благоприятной экономической ситуацией должны отложить планы по вакцинации детей и подростков от коронавируса и помочь странам с низким уровнем дохода.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус, передает BBC.

Он отметил, что не понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, пока другие нуждаются в препарате.

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"В странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против Covid-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы наводнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи", - сказал он.

С момента, как были утверждены первые вакцины от коронавируса, богатые страны скупили большую часть поставок.

Ранее Управление по санитарному контролю за производством продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов разрешило вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Такжетакое же решение приняла Канада.