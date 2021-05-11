США одобрили Pfizer для вакцинации детей

Медицинский регулятор утверждает, что прежде чем разрешить использование вакцины от COVID-19 для подростков, тщательно проанализировал все доступные данные

/ Фото: Reuters

Управление по санитарному контролю за производством продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов разрешило вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 лет, таким образом расширив программу вакцинации в стране, темпы которой в последнее время снизились.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление FDA.

Управление заявило, что благодаря внесенной в правила вакцинирования поправке, миллионы детей в возрасте от 12 до 15 лет смогут получить прививку.

"Сегодняшнее решение позволяет защитить молодое население от COVID-19, что приблизит нас к возвращению к нормальному состоянию и прекращению пандемии", – заявила и.о. главы FDA Джанет Вудкок.

Она подчеркнула, что родители и опекуны могут быть уверены, что Управление провело очень тщательный анализ всех доступных данных, прежде чем разрешить использование вакцины от COVID-19 для подростков.

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Это первая вакцина против COVID-19, разрешенная в США для возрастной группы 12-15 лет.

У большинства детей с COVID-19 симптомы проявляются только в легкой форме или вообще не проявляются, но риск серьезно заболеть у них сохраняется, также дети распространяют вирус.

США стали второй страной, которая одобрила применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Несколькими днями ранее такое же решение приняла Канада.

Мы также сообщали, что Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса – таким образом, совокупное количество препарата превысит 20 млн доз.

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