ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных

Тедрос Гебрейесус обвинил ряд стран в вакцинном национализме, который в частности угрожает восстановлению мировой экономики

Борьба в коронавирусом / коллаж "Сегодня"

Выявленные в последнее время новые штаммы COVID-19 на данный момент побеждают в гонке с вакцинами от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, опубликованном на сайте ВОЗ.

"В настоящее время штаммы побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов, что также угрожает восстановлению мировой экономики", – заявил Гебрейесус.

Он отметил, что резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравномерным распределением вакцин в мире, а не только с постоянно мутирующим вирусом, и обвинил ряд стран в "вакцинном национализме".

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"Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, – морально неоправданная и неэффективная стратегия общественного здравоохранения против вируса, который быстро мутирует и становится все более эффективным при передаче от человека к человеку", – подчеркнул Гебрейесус.

Глава ВОЗ также обеспокоен тем, что миллионы медицинских работников по всему миру до сих пор не вакцинированы и это кажется ему "отвратительным".

Напомним, накануне в ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели стабилизировалась и сейчас ситуация лучше, чем два-три месяца назад, но картина в разных странах неравномерная.

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