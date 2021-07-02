Возле Гавайев рухнул грузовой Boeing

/ Фото: AFP

Грузовой самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в океан у Гавайев в США.

Об этом сообщает CNBC

Самолет рейса N810TA логистической Rhodes Express вылетел из Гонолулу, но вскоре после этого пилоты сообщили о неисправности с двигателем.

Инцидент произошел утром 2 июля по местному времени в нескольких километрах от аэропорта "Калаэлоа" на острове Оаху. После этого оперативно начали спасательную операцию.

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"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду. По предварительной информации, береговая охрана США спасла обоих членов экипажа", – заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Ведомство и Национальный совет по безопасности на транспорте начали совместное расследование.

Журналисты подчеркивают, что потерпевший аварию самолет был отличным от модели 737 Max, лайнеры которых рухнули в 2018 и 2019 годах.