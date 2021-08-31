Все может рухнуть: на МКС нашли новые трещины

Обнаруженные российскими космонавтами трещины со временем могут расшириться. Коллаж: "Сегодня"

30 августа в ходе обследования российского сегмента на Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины. Пока неизвестно вызвали ли трещины утечку воздуха, но известно, что это происходит из-за того, что станция начинает стареть.

Об этом сообщил главный инженер ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает Reuters.

"В некоторых местах на модуле "Заря" были обнаружены поверхностные трещины. Это плохо и говорит о том, что трещины со временем могут расшириться", – сказал Соловьев.

Представитель космического агентства ранее заявлял, что большая часть оборудования Международной космической станции начинает стареть, и предупредил, что после 2025 года может произойти "лавина" сломанного оборудования.

Модуль МКС "Заря": что известно

Модуль "Заря", был запущен в космос в ноябре 1998 года. Он разработан и построен в РФ и является частью российского сегмента МКС. При этом, модуль принадлежит NASA, поскольку они финансировали строительство этого блока.

До 2000 года "Заря" выполняла функции энергоснабжения МКС, а также управление ориентацией и поддержания температурного режима. В дальнейшем эти функции передавались другим модулям. Сейчас модуль используется как хранилище топлива и склад.

Смола, пылесос и дрель: как россияне ранее заделывали щель на МКС

Для ремонта "Звезды" космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков использовали клей на основе смолы сандарака – хвойного дерева тетраклинис членистый, которое растет в Северной Африке.

Также был задействован довольно необычный для работ в космосе набор: дрель, пылесос, шпатели, герметики, шлифовальная шкурка, поролон, фторопластовая пленка, спиртовые салфетки, металлические накладки и изолента.

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