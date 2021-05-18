Встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели – госсекретарь США

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пройдет в ближайшие недели.
Об этом во время визита в Исландию заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает исландский портал Frettabladid.
"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил он.
Читайте также: Зеленский рассказал, что думает о будущей встрече Путина и Байдена
Однако госсекретарь не назвал место возможной встречи.
Ранее в Кремле заявили, что Америка предлагает провести переговоры в одной из европейских стран. Пока что о готовности принять у себя президентов США и России заявили Австрия, Финляндия и Чехия.
Напомним, что после недавнего разговора президентов двух стран в Белом доме предупредили, что Америка продолжит оказывать санкционное давление на РФ и не откажется от новых, более жестких санкций.
Новости на эту же тему: