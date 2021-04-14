Українська
$ 28,02
33,32
  1. Мировые новости
  2. США

Когда состоится встреча Байдена и Путина: в Госдепе уточнили дату

14 апреля, 23:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели.

Реклама

Об этом заявил 14 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Москвой, поэтому Белый дом нуждается в открытых линиях коммуникации с Кремлем.

"Именно это вы вчера и видели, когда президент Байден поднял трубку и позвонил президенту Путину, предложив ему встретиться в ближайшие недели", – сказал Блинкен.

В тренде
Страшное ДТП с автобусом в Египте: 20 человек сгорели заживо

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что президентский саммит США-Россия может состояться этим летом, а в Кремле сказали, что Америка предложила провести его в одной из европейских стран.

Реклама

Напомним, что о готовности принять переговоры у себя уже заявили Австрия, Финляндия и Чехия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с Путиным
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с ПутинымСША
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложили
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложилиСША
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТОСША
США там делать нечего: у Лаврова выступили с резким заявлением о
США там делать нечего: у Лаврова выступили с резким заявлением о "нормандском формате"Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять