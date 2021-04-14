Когда состоится встреча Байдена и Путина: в Госдепе уточнили дату

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели.

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Об этом заявил 14 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Москвой, поэтому Белый дом нуждается в открытых линиях коммуникации с Кремлем.

"Именно это вы вчера и видели, когда президент Байден поднял трубку и позвонил президенту Путину, предложив ему встретиться в ближайшие недели", – сказал Блинкен.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что президентский саммит США-Россия может состояться этим летом, а в Кремле сказали, что Америка предложила провести его в одной из европейских стран.

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Напомним, что о готовности принять переговоры у себя уже заявили Австрия, Финляндия и Чехия.

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