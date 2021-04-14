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Коли відбудеться зустріч Байдена і Путіна: в Держдепі уточнили дату

14 квітня, 23:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ентоні Блінкен каже, що президенти США і Росії можуть особисто зустрітися найближчими тижнями – це могла бути просто обмовка

Зустріч президентів США і Росії може відбутися вже майбутніми тижнями, у будь-якому разі, така пропозиція надійшла від американського лідера Джо Байдена.

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Про це заявив 14 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен.

Голова Держдепу додав, що Вашингтон прагне до "стабільних і передбачуваних" відносин з Москвою, тому Білий дім потребує відкритих ліній комунікації з Кремлем.

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"Саме це ви вчора і бачили, коли президент Байден підняв слухавку і зателефонував президентові (Володимиру – ред.) Путіну, запропонувавши йому зустрітися найближчими тижнями", – сказав Блінкен.

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Не виключено, що він обмовився, оскільки в Білому домі стверджували, що Байден запропонував Путіну зустрітися найближчими місяцями.

Пізніше в Кремлі уточнили, що Америка пропонує провести переговори в одній з європейських країн. Поки що про готовність прийняти президентів США і Росії у себе вже заявили Австрія, Фінляндія і Чехія.

Нагадаємо, що після вчорашньої розмови президентів в Білому домі попередили, що Америка продовжить санкційний тиск на РФ і не відмовиться від нових, жорсткіших санкцій.

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