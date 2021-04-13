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Україна і не тільки. Байден знову зателефонував Путіну

13 квітня, 18:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент США знову подзвонив в Кремль – Джо Байден насварив Володимира Путіна за російські війська на українському кордоні

Менш ніж через два тижні після розмови з президентом України Володимиром Зеленським його американський колега Джо Байден зателефонував своєму російському президенту Володимиру Путіну і підтримав Україну.

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Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Байден підкреслив "непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України" та висловив стурбованість Вашингтона через раптове нарощування Росією своїх військ в окупованому Криму і на кордонах України. На цьому тлі глава Білого дому закликав Путіна знизити напруженість.

Також американський президент заявив, що прагне до стабільних відносин з РФ, і тому запропонував своєму співрозмовникові провести найближчими місяцями в одній з третіх країн саміт, щоб обговорити всі питання двосторонніх відносин Москви і Вашингтона.

Крім того, обговорювалися й інші питання. Зокрема, подальший діалог США і РФ щодо контролю над озброєннями та інших проблем з безпекою, а також продовження дії ракетного договору СНО-3.

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Також Байден пригрозив Путіну рішучими діями щодо захисту національних інтересів США у відповідь на такі недружні дії Росії, як кібератаки і втручання у виборчий процес.

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У Кремлі підтвердили, що телефонний дзвінок відбувся і що лідери дійсно обговорювали ситуацію в Україні, при цьому Путін вкотре назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнською кризою", відмовившись визнавати причетність РФ.

Також Байден підтвердив передане раніше запрошення Путіну на Кліматичний саміт. Він відбудеться 22-23 квітня в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, що попередня їхея телефонна розмова відбулася 26 січня. Тоді Джо Байден теж заявив про свою підтримку України.

А от в березні Байден відмовився від переговорів з Путіним у форматі відеоконференції – така пропозиція надійшла з Кремля.

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Росія США Украина Володимир Путін телефонна розмова Джо Байден
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