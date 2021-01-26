Байден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету України

Під час телефонної розмови президента США Джо Байдена з главою Росії Володимиром Путіним йшлося й про Україну. Зокрема, американський президент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету нашої країни.

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Про це заявила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Крім того, під час розмови Байден порушив питання про останні кібератаки на Сполучені Штати і втручання у вибори США.

Американський президент, зокрема, пообіцяв жорстко реагувати на "згубні дії" Росії.

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"Він (Байден. – Ред.) ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти твердо щодо захисту своїх національних інтересів у відповідь на згубні дії Росії", – повідомила Дженніфер Псакі.

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Нагадаємо, раніше у Білому домі підтвердили свою вимогу до влади Росії негайно звільнити лідера опозиції Олексія Навального і його прихильників, затриманих за протести проти його ув’язнення.

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