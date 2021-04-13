Украина и не только. Байден снова созвонился с Путиным

Президент США опять позвонил в Кремль – Джо Байден отчитал Владимира Путина за российские войска на украинской границе

Менее чем через две недели после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским его американский коллега Джо Байден позвонил своему российскому президенту Владимиру Путину и поддержал Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул "непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины" и выразил обеспокоенность Вашингтона из-за внезапного наращивания Россией своих войск в оккупированном Крыму и на границах Украины. На этом фоне глава Белого дома призвал Путина снизить напряженность.

Также американский президент заявил, что стремится к стабильным отношениям с РФ, и поэтому предложил своему собеседнику провести в ближайшие месяцы в одной из третьих стран саммит, чтобы обсудить все вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Кроме того, обсуждались и другие вопросы. В частности, дальнейший диалог США и РФ насчет контроля над вооружениями и других проблем с безопасностью, а также продление действия ракетного договора СНВ-3.

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Также Байден пригрозил Путину решительными действиями по защите национальных интересов США в ответ на такие недружеские действия России, как кибератаки и вмешательство в избирательный процесс.

В Кремле также подтвердили, что телефонный звонок состоялся и что лидеры действительно обсуждали ситуацию в Украине, при этом Путин в очередной раз назвал войну на Донбассе "внутриукраинским кризисом", отказавшись признавать причастность РФ.

Также Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину на Климатический саммит. Он состоится 22–23 апреля в режиме видеоконференции.

Напомним, что предыдущий их телефонный разговор состоялся 26 января. Тогда Джо Байден тоже заявил о своей поддержке Украины.

А вот в марте Байден отказался от переговоров с Путины в формате видеоконференции – такое предложение поступило из Кремля.

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