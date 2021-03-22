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Байден отказался говорить с Путиным: в России обиделись

22 марта, 16:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

МИД РФ обвинил США в тупике, который образовался в американско-российских отношениях

Россия обвинила США в отказе от публичных переговоров в формате видеоконференции – раньше президент Владимир Путин выступил с таким предложением к своему американскому коллеге Джо Байдену.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта", – говорится в коммюнике.

Стоит отметить, что в Белом доме сразу же отвергли предложение Путина, поскольку Байден уже провел c ним телефонный разговор в январе.

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Российский МИД обвинил США в образовавшемся "тупике в российско-американских отношениях", а также упущении возможности выхода из него.

Напомним, что на прошлой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он курировал масштабную кампанию по очернению кандидатуры демократа на прошлогодних президентских выборах в США.

В Госдуме РФ это окрестили едва ли не оскорблением для всех россиян, но Путин ответил на слова своего оппонента детской шуткой: "кто как обзывается, тот так и называется".

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Россия США переговоры Владимир Путин Джо Байден
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