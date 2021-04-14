Никакого доверия: США продолжат давление на РФ после разговора Байдена с Путиным

Белый дом намерен строить отношения с Кремлем не на доверии, а на предсказуемости и стабильности, и продолжит ужесточать санкции

Соединенные Штаты продолжат оказывать санкционное давление на Россию и не намерены отказываться от введения новых, более жестких санкций за ее действия, несмотря на телефонный разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и договоренность о встрече.

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Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конечно, президент (Джо Байден. – Ред.) четко заявлял, что последствия (для России. – Ред.) будут. Надеюсь, что скоро я смогу дать вам дополнительную информацию об этом", – заявила Псаки.

Она подчеркнула, что США продолжат сотрудничать с партнерами и союзниками для оказания давления на Россию.

По словам Псаки, Белый дом намерен строить отношения с Кремлем не на доверии, а на предсказуемости и стабильности.

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"Мы работаем над предсказуемыми и стабильными отношениями. Нас интересует не столько установление доверия, сколько предсказуемость и стабильность", – отметила она.

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Тем временем в ООН приветствовали телефонный разговор глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Для мира и безопасности очень важно, чтобы между Москвой и Вашингтоном, двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН, был открытый и позитивный диалог. Мы поддерживаем диалог между двумя странами", – заявил заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Отметим, 13 апреля Джо Байден позвонил российскому президенту Владимиру Путину и поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также выразил обеспокоенность из-за внезапного наращивания Россией своих войск в оккупированном Крыму и на украинских границах.

Напомним, в марте президент США Джо Байден в одном из интервью назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" его кандидатуры на выборах в США.

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Мы также сообщали, что Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена изучает, как могут сказаться на ситуации на Донбассе санкции, запланированные против России, опасаясь усиления эскалации.

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