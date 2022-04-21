Встречи с Шойгу не было? Путин опозорился с поддельным видео

Голова Путина на встрече с Шойгу "играла в голограмму" / Фото: Коллаж: Сегодня

Видео встречи президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в Москве могло быть фейковым.

Интернет-пользователи обратили внимание, что голова Путина на видео двигается отдельно от тела, также заметили необычную для президента РФ сутулость и напряженную позу. Это свидетельствует о том, что видео – некачественно смонтированная подделка. В пользу данной версии говорят и слухи о том, что Путин давно не покидает пределов своего секретного бункера на Урале, откуда и управляет Россией.

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"У Путина на встрече с Шойгу голова опять "в голограмму играла". Чуваки, да купите уже нормальный хромакей и наймите адекватного режиссёра монтажа", – пишет Telegram-канал "Труха".

Как известно, 21 апреля российские СМИ сообщили о встрече Путина и Шойгу, на которой обсуждалась война в Украине.

Министр обороны РФ доложил Путину о якобы взятии Мариуполя и тут же добавил, что в городе продолжают держать оборону "более двух тысяч" украинских военных. Путин заявил, что войска РФ не должны штурмовать "Азовсталь" и приказал заблокировать промзону "чтобы муха не пролетела".

Россиянам показали фейковую встречу Путина со стюардессами

В начале марта в Кремле выпустили видео, на котором Владимир Путин встречается с женщинами-пилотами и бортпроводницами в Москве.

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Украинские эксперты обратили внимание на то, что видео было сделано с применением технологии хромакея (технология сочетания двух и более изображений или кадров в одной композиции, с помощью которой можно разместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте).