ВВС Украины успешно громят российских оккупантов. Что пишут западные СМИ

Украинской авиации удается наносить эффектные удары по российским захватчикам. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают срыв Россией транзита газа в Европу, гибель генералов РФ в Украине и успешные атаки украинских ВВС.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Менее чем за три месяца войны в Украине погибли 10 генералов РФ

Американская газета The Washington Post пишет, что во время боевых действий в Украине было убито от 8 до 10 российских генералов, что является очень большим количеством для конфликта, который длится менее трех месяцев.

"Вместо того чтобы командовать силами издалека, московским генералам пришлось отправиться на фронт, чтобы обеспечить выполнение своих приказов", – говорится в статье.

Россия хотела затянуть войну, чтобы исчерпать решимость США

Издание The New York Times со ссылкой на данные разведки сообщает, что Москва рассчитывает на длительную войну в Украине, чтобы исчерпать решительность Соединенных Штатов и их союзников. Однако Палата представителей проголосовала 368 "за" и 57 "против" пакета помощи Украине в размере 39,8 миллиарда долларов, в результате чего общие финансовые обязательства США за два месяца достигли примерно 53 миллиардов долларов. Законодатели с обеих сторон, ранее критиковавшие дорогостоящее участие США в зарубежных конфликтах, практически не противились данной инициативе. За предложение еще предстоит проголосовать Сенату.

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Российские оккупанты срывают транзит газа в Европу через Украину

Информагентство Bloomberg сообщает, что поток российского газа через одну из двух ключевых точек входа в Украину прекращается со среды, поскольку оккупационные войска срывают транзитные операции. Украина предложила перенести поток на другие точки, однако Газпром отказался. Объем транзита в среду снизился на 18%. Из-за этого выросли цены на газ в Европе.

Во время вторжения в Украину российские хакеры отключили интернет в США и Европе

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Россия стояла за массовой кибератакой на спутниковую сеть Интернета, отключившую десятки тысяч модемов в начале российско-украинской войны в США, Великобритании, Канаде, Эстонии и Европе. Кибератаки на сеть KA-SAT Viasat (VSAT.O) в конце февраля произошли именно тогда, когда российская бронетехника пошла в наступление. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кибератаки преследовали цель "нарушить контроль украинского командования за ситуацией во время вторжения".

ВВС Украины успешно громят российских оккупантов

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что несмотря на то, что воздушные силы Украины невелики и часто оснащены старой техникой, им неоднократно удается нанести эффективные удары по российским захватчикам. В последний раз ВВС Украины провели успешную атаку по силам противника на острове Змеиный.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинская авиация разбомбила ПВО оккупантов на острове Змеиный.

Также мы информировали, что 2 мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

Кроме того, мы писали, что 9 мая в городах России военные парады, посвященные Дню победы, прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Заявление властей вызвало недоумение и насмешки у россиян.