"Вы – русские". Вице-спикер Госдумы размечтался об Украине в составе России

Петр Толстой / Фото: сайт Госдумы РФ

Вице-спикер Государственной думы России и глава ее делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Украине следует отказаться от независимости и войти в состав РФ.

Об этом он сказал в эфире одного из российских пропагандистских каналов, эпизод видео с которого опубликовал украинский журналист, представитель ОРДЛО в ТКГ Денис Казанский.

"Вам надо вернуться домой, в Россию, хватит валять дурака и изображать из себя "незалежных", остановитесь уже – вы русские, возвращайтесь домой", – заявил официальный представитель российских властей в эфире центрального канала.

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Казанский также напомнил, что Толстой, который является не маргинальным блогером, а представителем высшей российской власти, делает подобные заявления не впервые. Ранее Толстой уже называл Украину "временным" и "фейковым" государством, выражая уверенность, что "Украина вернется в Россию"

Напомним, не так давно этот ж представитель Государственной думы фактически призывал вешать на фонарях руководство Украины, обозвав его "кучкой негодяев", которая захватила власть в стране.