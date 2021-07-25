"Ви – росіяни". Віцеспікер Держдуми розмріявся про Україну у складі Росії

Петро Толстой / Фото: сайт Держдумы РФ

Віцеспікер Державної думи Росії і голова її делегації в ПАРЄ Петро Толстой заявив, що Україні слід відмовитися від незалежності і увійти до складу РФ.

Про це він сказав у ефірі одного з російських пропагандистських каналів, епізод відео з якого опублікував український журналіст, представник ОРДЛО в ТКГ Денис Казанський.

"Вам треба повернутися додому, до Росії, досить валяти дурня і вдавати з себе незалежних, зупиніться вже – ви росіяни, повертайтеся додому", – заявив офіційний представник російської влади в ефірі центрального каналу.

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Казанський також нагадав, що Толстой, який є не маргінальним блогером, а представником вищої російської влади, робить подібні заяви не вперше. Раніше Толстой вже називав Україну "тимчасовою" і "фейковою" державою, висловлюючи впевненість, що "Україна повернеться до Росії".

Нагадаємо, нещодавно цей ж представник Державної думи фактично закликав вішати на ліхтарях керівництво України, обізвавши його "купкою негідників", яка захопила владу в країні.