Выборы в Молдове: победу одержала партия Санду "Действие и солидарность"

Уже обработаны протоколы с 95,53% избирательных участков и подсчитано 1 млн 456 тыс. 108 голосов

Слева на снимке - Майя Санду. Фото: коллаж "Сегодня"

Проевропейская партия "Действие и солидарность", которая поддерживает президента Майю Санду, одержала победу на выборах в парламент Молдовы. У них – наилучший результат в истории Молдовы, полученный когда-либо одной партией на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты досрочных парламентских выборов.

За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

"PAS получает около 52,51% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов – 27,37% и партия "Шор" – около 5,78% голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент. Так, блок Ренато Усатого набирает 4,11%, партия "Платформа DA" – 2,34% голосов, Демократическая партия 1,82%", – сказано в данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Уже обработаны протоколы с 95,53% избирательных участков (2040 из 2150). Подсчитано 1 млн 456 тыс. 108 голосов.

Ранее мы писали, что Украина и Молдова хотят отменить загранпаспорта для пересечения границы.

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