Скандал со взрывами в Чехии: Молдова расследует выдачу паспорта грушнику "Петрову"

Александр Мишкин, также известный как Петров, в 2014 году въехал в Чехию по молдавскому паспорту на имя Николай Попа

Агенство госуслуг Молдовы (ASP) проверит информацию о использовании молдавского паспорта одним из агентов ГРУ, причастным ко взрывам складов в Чехии и отравлению Сергея Скрипаля в Британии, – Александром "Петровым" Мишкиным.

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Об этом говорится в сообщении Агентства.

"В контексте публично опубликованной информации об использовании паспорта Республики Молдова на имя "Николае Попа" Агентство государственных услуг инициировало внутреннее служебное расследование", – говорится в заявлении.

После завершения внутреннего расследования ASP пообещало обнародовать соответствующие разъяснения.

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Напомним, власти Чехии считают, что Россия причастна ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. С инцидентом, в результате которого погибли два человека, связывают небезызвестных сотрудников ГРУ Руслана Чепигу (Боширова) и Александра Мишкина (Петрова), также причастных к отравлениям в Солсбери.

Установлено, что для въезда в Чехию Мишкин использовал паспорт Молдовы на имя Николай Попа, а Чепига паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров.

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