Вибори в Молдові: перемогу здобула партія Санду "Дія і солідарність"

Вже опрацьовано протоколи з 95,53% виборчих дільниць і підраховано 1 млн 456 тис. 108 голосів

Зліва на знімку - Майя Санду. Фото: колаж "Сьогодні"

Проєвропейська партія "Дія і солідарність", яка підтримує президента Майю Санду, здобула перемогу на виборах до парламенту Молдови. У них – найкращий результат в історії Молдови, отриманий будь-коли однією партією на парламентських виборах.

Про це свідчать попередні результати дострокових парламентських виборів.

За 101 мандат в парламенті боролися 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

"PAS отримує близько 52,51% голосів виборців. Далі йде Блок комуністів і соціалістів – 27,37% і партія "Шор" – близько 5,78% голосів виборців. Решта партій не долає поріг в 5% голосів для проходження в парламент. Так, блок Ренато Усатого набирає 4,11%, партія "Платформа DA" – 2,34% голосів, Демократична партія 1,82%", – сказано в даних, опублікованих на сайті Центральної виборчої комісії.

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Вже опрацьовано протоколи з 95,53% виборчих дільниць (2040 з 2150). Підраховано 1 млн 456 тис. 108 голосів.

Раніше ми писали, що Україна і Молдова хочуть скасувати закордонні паспорти для перетину кордону.

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