Выселение семей, стычки с полицией и экстренное заседание ООН. Все, что нужно знать о беспорядках в Иерусалиме

Столкновения в Израиле продолжаются уже несколько дней – с начала протестов получили ранения уже более 300 человек

Недавно у мечети Аль-Акса в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Пострадали сотни палестинцев, а также израильские военные. Совет Безопасности ООН собирает срочное заседание.

Что произошло

Столкновения продолжаются уже несколько дней. Они начались в пятницу вечером на Храмовой горе в Иерусалиме. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями. В ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Видео: РИА новости/Telegram

В это же время на границе с Сектором Газа тушили огонь. Поджог совершили с территории Палестины – переправили зажигательную смесь на воздушных шарах.

Кроме того, сотни людей устроили протесты возле здания израильского консульства в Стамбуле. Так, говорят, хотели выразить солидарность с палестинцами.

Есть пострадавшие

В результате в первую ночь беспорядков пострадали 180 палестинцев, 80 из них госпитализированы, сообщил Красный Полумесяц.

А всего с начала столкновений получили ранения уже более 300 человек.

Причина беспорядков

Поводом для столкновений послужила угроза выселения палестинских семей из восточной части города.

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Сегодня Верховный суд Израиля проведет слушание по этому судебному делу.

Реакция в мире

На экстренное заседание соберется сегодня Совет Безопасности ООН, где будут говорить о ситуации в Иерусалиме.

На фоне беспорядков ООН обратилась к Израилю с просьбой отменить любые программы выселения и проявить сдержанность в применении силы против протестующих.

Международное сообщество также призывает к деэскалации конфликта.

Напомним, недавно в Израиле во время празднования праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон недалеко от города Цфат произошла давка, погибли 44 человека.

Ранее мы писали, что Ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке, а США хотят добиться прогресса в процессе возрождения СВПД.

Видео: Сегодня