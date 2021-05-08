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Еще одна мусульманская страна как никогда близка к ядерному оружию

8 мая, 03:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке, а США хотят добиться прогресса в процессе возрождения СВПД

Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Во Франции считают, что сейчас Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия.

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Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нам необходимо добиться немедленного прогресса, потому что Иран никогда не был так близок к ядерному оружию после отклонения от своих обязательств", – сказал он.

Министр отметил, что США полны решимости добиться прогресса в процессе возрождения СВПД.

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Источник: space.com

"Но Иран еще не выразил никакой позиции или указаний на прекращение всех нарушений ядерной сделки с 2019 года", – сказал он.

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Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что благодаря тому, что в 2016 году Дональд Трамп вывел США из соглашения, Америка и ее граждане находятся в большей безопасности.

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