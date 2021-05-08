Ще одна мусульманська країна як ніколи близька до ядерної зброї

Ядерна програма Ірану стала однією з причин загострення ситуації на Близькому Сході, а США хочуть домогтися прогресу в процесі відродження СВПД

У Франції вважають, що наразі Іран як ніколи близький до створення ядерної зброї.

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Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Нам необхідно домогтися негайного прогресу, тому що Іран ніколи не був такий близький до ядерної зброї після відхилення від своїх зобов'язань", – сказав він.

Міністр зазначив, що США сповнені рішучості домогтися прогресу в процесі відродження СВПД.

"Але Іран ще не висловив жодної позиції або вказівок на припинення всіх порушень ядерної угоди з 2019 року", – сказав він.

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Нагадаємо, що ядерна програма Ірану стала однією з причин загострення ситуації на Близькому Сході. У 2015 році Тегеран уклав з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Росією, Китаєм і США ядерну угоду, головною метою було недопущення перетворення мирної ядерної програми в військову.

Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що завдяки тому, що в 2016 році Дональд Трамп вивів США з угоди, Америка і її громадяни перебувають у більшій безпеці.