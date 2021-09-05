Вытягивали украинцев прямо из толпы: что участники спецоперации в Афганистане рассказали "Сегодня"

Появилось видео эвакуации украинцев из Афганистана / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спецназовцы, рискуя собственной жизнью, провели через кабульский ад к спасительному самолету обреченных на гибель афганских переводчиков. Уникальные кадры эвакуационной миссии в Кабуле показало Главное управление разведки Украины, а корреспондент "Сегодня" эксклюзивно встретился с экипажем, который осуществил эту уникальную спасательную операцию.

Задействованный в спецоперации самолет – один из немногих военных самолетов, у которого есть персональное имя: его назвали в честь Александра Белого, командира Ил-76, который сбили в 2014 году в Луганске. Благодаря ему удалось спасти более шестисот жизней.

Заход по-афгански

Страшнее всего – было неизвестно, что ждало украинцев в аэропорту Кабула. Афганистан – страна, покрытая горами. Гарантий, что по тебе не начнут стрелять талибы, – никаких.

"Стреляли с разных направлений. Неизвестно было, стреляли они по самому самолету или возле. Поэтому заложили бронежилетами правые, левые стекла, ну и центральные", – рассказал корреспонденту член экипажа.

Экипажу пришлось применять прием, больше известный старшим военным летчикам, – так называемый заход по-афгански.

"Теперь мы поняли на собственном опыте, что такое посадка по-афгански. В Кабуле в это время хаос. Суета огромная. Нет четкого контроля. Нет управления на земле. Многие самолеты на земле, улетают, прилетают. Получилось хорошо, и на полосе уже не было столько людей, как на американских фотографиях, когда взлетал американский самолет. Мы очень переживали по этому поводу", – рассказал командир экипажа.

Только сели – сразу вперед за нашими. Выполнение задач на земле уже было делом украинских разведчиков.

"Наши спецназовцы, они прямо выходили в ту толпу и вытягивали наших украинцев прямо из лап, из толпы вытягивали", – добавляет командир.

Под носом у талибов

Корреспондент "Сегодня" также эксклюзивно взял интервью у спецназовца, который участвовал в спасательной операции в Кабуле.

Он рассказал, что военные – участники операции набрасывали на себя яркие государственные флаги, которые обычно не носят в зоне боевых действий, чтобы гражданские лица могли беспрепятственно идентифицировать украинского военного. После этого наши специалисты шли в самую гущу событий.

"Это полный хаос. Нет ничего, не работают никакие институты. Законы не работают, никто ничего не контролирует. Там полный хаос", – говорит собеседник "Сегодня".

Отдельного рассказа заслуживает история, как вытаскивали афганских переводчиков, работавших на армию Канады, и членов их семей. Талибы могли всех их убить, а военным США и Канады провести эвакуацию не удалось.

"Основная проблема была – доставить их в аэропорт к внешнему периметру, им было очень тяжело передвигаться по городу из-за того, что много блокпостов стоит", – говорит участник спецоперации.

Операция была просчитана до секунды. И украинцам удалось провести переводчиков под самым носом у талибов. Однако первый борт не имел возможности сразу вылететь из Кабула

"Мы жили пару дней в самолете, и пассажиры с нами жили тоже в самолете", – рассказал член экипажа украинского самолета.

Чем питаться, что пить, туалет – летчикам пришлось решать и эти проблемы. Ведь самому младшему пассажиру было четыре месяца, самому старшему – за восемьдесят лет.

Ангелы-хранители

Когда люди попали на украинский самолет, верили – опасность уже позади. Только экипаж понимал, что сюрпризы еще будут.

"При взлете было такое чувство тревоги – вокруг талибские войска, и они могли сделать что-то неожиданное", – делится командир экипажа.

Тревога подтвердилась, когда на борт был направлен лазерный луч. Ведь он мог быть как от указки, так и от зенитно-ракетного комплекса.

"По команде командира экипажа наш воздушный стрелок открывал снизу самолета створки и выполнял отстрел тепловых ловушек", – рассказал член экипажа.

Уже в Украине спасенные назвали спецназовцев ангелами-хранителями.

"Мы уже потеряли надежду. Никто не хотел за нами идти, но эти ребята – ангелы для нас, у них большие сердца, ведь мы не украинцы, не сотрудничали с Украиной", – говорит один из спасенных афганцев.

Тем временем стало известно, что в Афганистане остаются еще две сотни украинских граждан. Если будет приказ – наши летчики готовы за ними вернуться.

Напомним, 31 августа спикер Министерства обороны США Джон Кирби объявил об окончании войны в Афганистане, заявив, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские спецназовцы провели бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула.