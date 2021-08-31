Миссия завершена – Пентагон заявил об окончании войны в Афганистане

Спикер Министерства обороны США Джон Кирби объявил об окончании войны в Афганистане. Соответствующее заявление было сделано Пентагоном во вторник, 31 августа, сообщает CNN.
"В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия и сама война завершена", – сказал Кирби.
Также пресс-секретарь оборонного ведомства сообщил, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана.
Ранее Министерство обороны США показало последнего американского военнослужащего, покинувшего столицу Афганистана. Соответствующее фото было опубликовано на странице ведомства в Twitter.
В сообщении Пентагона отмечается, что на фото из аэропорта Кабула – командующий 18-м воздушно-десантным корпусом, генерал-лейтенант Крис Донахью. Он поднимается на борт самолета C-17A Globemaster III ВВС США за несколько минут до наступления 31 августа и завершает миссию Соединенных Штатов Америки в Афганистане.
Крис Донахью официально войдет в историю, как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан после 20 лет войны.
В ночь на вторник, 31 августа, Пентагон сообщил об окончании 20-летней миссии США в Афганистане и о завершении вывода американских войск из страны. В настоящее время аэропорт в Кабуле полностью контролируется движением "Талибан".
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские спецназовцы провели бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула.
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