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Миссия завершена – Пентагон заявил об окончании войны в Афганистане

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
31 августа, 17:13
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Боевые действия в Афганистане продолжались на протяжении 20 лет
В Афганистане больше нет американских войск. Фото: коллаж "Сегодня"
В Афганистане больше нет американских войск. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Министерства обороны США Джон Кирби объявил об окончании войны в Афганистане. Соответствующее заявление было сделано Пентагоном во вторник, 31 августа, сообщает CNN.

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"В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия и сама война завершена", – сказал Кирби.

Также пресс-секретарь оборонного ведомства сообщил, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана.

Ранее Министерство обороны США показало последнего американского военнослужащего, покинувшего столицу Афганистана. Соответствующее фото было опубликовано на странице ведомства в Twitter.

В сообщении Пентагона отмечается, что на фото из аэропорта Кабула – командующий 18-м воздушно-десантным корпусом, генерал-лейтенант Крис Донахью. Он поднимается на борт самолета C-17A Globemaster III ВВС США за несколько минут до наступления 31 августа и завершает миссию Соединенных Штатов Америки в Афганистане.

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Крис Донахью официально войдет в историю, как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан после 20 лет войны.

В ночь на вторник, 31 августа, Пентагон сообщил об окончании 20-летней миссии США в Афганистане и о завершении вывода американских войск из страны. В настоящее время аэропорт в Кабуле полностью контролируется движением "Талибан".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские спецназовцы провели бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула.

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  • После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило более 20 провинций страны.
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