Япония ввела второй пакет санкций против РФ: кто попал в "черный список"

Под санкции Японии попал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний.

Об этом сообщает Reuters.

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Среди физических лиц, попавших под ограничения, – премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме прочего, Япония ввела ряд экспортных санкций. Был расширен перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Например, "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Санкционная удавка