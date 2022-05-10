Япония ввела второй пакет санкций против РФ: кто попал в "черный список"

Под санкции Японии попал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: коллаж "Сегодня"
Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний.
Об этом сообщает Reuters.
Среди физических лиц, попавших под ограничения, – премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.
Кроме прочего, Япония ввела ряд экспортных санкций. Был расширен перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Например, "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
Санкционная удавка
- Появились сведения, что Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.
- Как сообщает немецкое агентство DW, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя".
- По данным агентства Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ.