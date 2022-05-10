Японія ввела другий пакет санкцій проти РФ: хто потрапив до "чорного списку"

Під санкції Японії потрапив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Японії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.

Про це повідомляє Reuters.

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Серед фізичних осіб, що потрапили під обмеження, – прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, главарі "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Окрім іншого, Японія запровадила низку експортних санкцій. Було розширено перелік компаній і організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, "Алмаз-Антей" та корпорацію "Тактичне ракетне озброєння".

Санкційний зашморг