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Японія ввела другий пакет санкцій проти РФ: хто потрапив до "чорного списку"

Марія Дмитренко
10 травня, 06:53
Також місцева влада запровадила низку експортних обмежень

Під санкції Японії потрапив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Японії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.

Про це повідомляє Reuters.

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Серед фізичних осіб, що потрапили під обмеження, – прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, главарі "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Окрім іншого, Японія запровадила низку експортних санкцій. Було розширено перелік компаній і організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, "Алмаз-Антей" та корпорацію "Тактичне ракетне озброєння".

Санкційний зашморг

  • З'явилися відомості, що Євросоюз може запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила. Про це повідомляє агентство AFP у Twitter із посиланням на відповідний документ Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії.
  • Як повідомляє німецьке агентство DW , першим елементом пакета стануть персональні санкції проти російських офіцерів та інших осіб, які "вчинили військові злочини в Бучі та відповідальних за нелюдську облогу Маріуполя".
  • За даними агенції Bloomberg, Євросоюз додасть до шостого пакету санкцій заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії, резидентами та організаціями із РФ.