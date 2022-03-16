Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и Беларусь

В 2021 году экспорт Японии в Россию составил 7,3 миллиарда долларов. Коллаж "Сегодня"

Япония введет дополнительные санкции против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину.

Об этом сообщает Japan Today.

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Япония объявила, что почти 300 наименований товаров и технологий подлежат запрету на экспорт в Россию и Беларусь с конца этой недели. Главный вектор санкций коснется оборонной и нефтедобывающей промышленности. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в пятницу вступит в силу эмбарго на экспорт 266 товаров, а также 26 технологий.

Кроме того, вводится запрет экспорта нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий. Россия не сможет получать ряд полупроводников, программ для конструирования микрочипов, программное обеспечение для проектирования и пр. Также Япония своим компаниям запрещает сотрудничество с 49 российскими компаниями, связанными с военным производством.

В 2021 году экспорт Японии в Россию составил около 860 миллиардов иен (7,3 миллиарда долларов), при этом основными статьями экспорта были транспортные средства и автозапчасти. По данным Министерства финансов, это около 1 процента от общего объема мирового экспорта страны.

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