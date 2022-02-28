YouTube лишил телеканалы России украинской аудитории

YouTube ввел свои санкции против пропагандистов Кремля / Коллаж "Сегодня"

Мировой видеохостинг YouTube подключился к противостоянию с российской агрессией – на территории Украины заблокирован доступ к большинству российских прапагандистских телеканалов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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"YouTube заблокировал в Украине доступ к российским каналам, распространяющим путинскую пропаганду и фейки. С сегодняшнего дня недоступны "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд других", – сказано в сообщении.

Ранее компания Google закрыла российским государственным СМИ инструменты для размещения рекламы.

26 февраля в ответ на агрессию против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией на своем ресурсе.

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Санкции