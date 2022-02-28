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YouTube позбавив телеканали Росії української аудиторії

28 лютого, 17:23
Світовий відеохостинг долучився до боротьби проти російської пропаганди

YouTube ввів свої санкції проти пропагандистів Кремля / Колаж "Сьогодні"

Світовий відеохостинг YouTube підключився до протистояння з російською агресією – на території України заблоковано доступ до більшості російських пропагандистських телеканалів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Відбулося

"YouTube заблокував в Україні доступ до російських каналів, що розповсюджують путінську пропаганду та фейки. З сьогоднішнього дня недоступні "Перший канал", "Росія 24", "Росія 1", TASS, "РІА Новини", РБК, "Телеканал Зірка" та ряд інших ", – сказано у повідомленні.

Раніше компанія Google закрила російським державним ЗМІ інструменти розміщення реклами.

26 лютого у відповідь на агресію проти України Facebook заборонив російським державним ЗМІ можливість показувати рекламу та займатися монетизацією на своєму ресурсі.

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Санкції

  • У Роскомнагляду тепер головне заняття – скаржитися на те, що пропагандистські ресурси позбавляються аудиторії та грошей.
  • Роскомнагляд надіслав скаргу Google на те, що громадяни Росії чомусь замість реклами товарів та послуг бачать фото вбитих російських солдат.
  • Трохи раніше Google вирішив запровадити санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну. З 26 лютого російські державні телеканали RT та інші не можуть отримати гроші за перегляд реклами на їх каналах.