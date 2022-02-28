YouTube позбавив телеканали Росії української аудиторії

YouTube ввів свої санкції проти пропагандистів Кремля / Колаж "Сьогодні"

Світовий відеохостинг YouTube підключився до протистояння з російською агресією – на території України заблоковано доступ до більшості російських пропагандистських телеканалів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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"YouTube заблокував в Україні доступ до російських каналів, що розповсюджують путінську пропаганду та фейки. З сьогоднішнього дня недоступні "Перший канал", "Росія 24", "Росія 1", TASS, "РІА Новини", РБК, "Телеканал Зірка" та ряд інших ", – сказано у повідомленні.

Раніше компанія Google закрила російським державним ЗМІ інструменти розміщення реклами.

26 лютого у відповідь на агресію проти України Facebook заборонив російським державним ЗМІ можливість показувати рекламу та займатися монетизацією на своєму ресурсі.

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Санкції