Ливни во Франции: людей уносит в море и поражает молниями (видео)

На некоторых направлениях юг Франции отрезан от остальной страны / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На юге Франции в результате наводнения, вызванного ливнями и штормом, погибли минимум семь человек.
Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что в департаменте Эро, где непогода бушует со вторника, утонули пять купальщиков, которых унесло в море. В регионе Буш-дю-Рон из-за высоких волн погибли еще два человека.
По данным региональной службы экстренной помощи, одного француза поразила молния. К счастью, он остался жив и госпитализирован. А в одном городе рухнула крыша супермаркета.
Многие автотрассы были заблокированы из-за затопления. Властям пришлось эвакуировать сотни семей, живущих на побережье.
В настоящее время в восьми департаментах юга и востока Франции введен "оранжевый" уровень опасности из-за возможных новых наводнений. Здесь подсчитываются убытки от неожиданного разгула водной стихии.
В ближайшее время сильные дожди в регионе сохранятся.
Наводнения в Европе
В этом году многие европейские страны переживали наводнение.
- В начале сентября в испанской провинции Альканар водяные потоки затопили равнины и улицы, смыли десятки автомобилей и привели к остановке движения на дорогах.
- В конце июля улицы столицы Великобритании больше напоминали венецианские каналы. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии.
- Большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти ФРГ признали, что в результате обрушившихся ливней в июле страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями.