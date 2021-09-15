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Лівні у Франції: людей відносить у море і вражає блискавками (відео)

Ірина Ковальчук
15 вересня, 23:20
Найближчим часом в регіоні очікується нова повінь

На деяких напрямках південь Франції відрізаний від решти країни / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

На півдні Франції в результаті повені, викликаної зливами і штормом, загинули щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що в департаменті Еро, де негода вирує з вівторка, потонули п'ятеро відпочиваючих, яких віднесло в море. В регіоні Буш-дю-Рон через високі хвилі загинули ще двоє людей.

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За даними регіональної служби екстреної допомоги, одного француза вразила блискавка. На щастя, він залишився живий і госпіталізований. А в одному місті впав дах супермаркету.

Багато автотрас були заблоковані через затоплення. Владі довелося евакуювати сотні сімей, що живуть на узбережжі.

В даний час в восьми департаментах півдня і сходу Франції введений "помаранчевий" рівень небезпеки через можливі нові повені. Тут підраховуються збитки від несподіваного розгулу водної стихії.

Найближчим часом сильні дощі в регіоні зберігатимуться.

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Повені в Європі

В цьому році багато європейських країн переживали повінь.

  • На початку вересня в іспанській провінції Альканар водяні потоки затопили рівнини і вулиці, змили десятки автомобілів і привели до зупинки руху на дорогах.
  • В кінці липня вулиці столиці Великобританії більше нагадували венеціанські канали. Пішли під воду також залізничні станції Швейцарії.
  • Велика вода в Німеччині знищила залізниці. Влада ФРН визнала, що в результаті сильних злив в липні країна вперше зіткнулася з такими масштабними руйнуваннями.

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