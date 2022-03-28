За символ оккупантов "Z" в Германии будут привлекать к уголовной ответственности

Демонстрация буквы "Z", как символа поддержки войны, будет считаться противозаконной в Германии . Фото: коллаж "Сегодня"

Граждане Германии, которые будут использовать букву "Z", символизирующую поддержку войны России в Украине, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом заявил в понедельник представитель МВД, передает Reuters.

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"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России", – сказал он.

Напомним, буква Z используется в качестве маркировки на российских военных машинах, танках, которые участвуют в войне против Украины. Также она используется россиянами, поддерживающими войну, и была видна на флагах и на прокремлевских митингах.

"Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к уголовной ответственности", — заявил официальный представитель МВД Германии.

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