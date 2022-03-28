За символ окупантів "Z" у Німеччині притягатимуть до кримінальної відповідальності

Демонстрація літери "Z", як символу підтримки війни, буде вважатися протизаконною в Німеччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Громадяни Німеччини, які використовуватимуть літеру "Z", що символізуватиме підтримку війни Росії в Україні, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

Про це заявив у понеділок представник МВС, передає Reuters.

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"Литера "Z" як така, звичайно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", – сказав він.

Нагадаємо, літера "Z" використовується як маркування на російських військових машинах, танках, які беруть участь у війні проти України. Також вона використовується росіянами, які підтримують війну, і була видна на прапорах та на прокремлівських мітингах.

"Агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності", – заявив офіційний представник МВС Німеччини.

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