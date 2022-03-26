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У Німеччині штрафуватимуть за використання символу окупантів "Z"

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26 березня, 02:14
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Також планується запровадити відповідний штраф у Баварії
Публічне використання цього символу є злочином. Колаж "Сьогодні"
Публічне використання цього символу є злочином. Колаж "Сьогодні"

У Німеччині штрафуватимуть особи, які використовують символ російських окупантів "Z".

Про це пише видання DW.

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Деталі

У Нижній Саксонії вже знають, що латинську літеру Z використовують, щоб підтримати окупантів проти України. Тому громадське використання цього символу є кримінальним злочином.

Також планується запровадити відповідний штраф у Баварії. У міністерстві юстиції заявили, що місцеві правоохоронні органи вже "вживають послідовних заходів проти людей, які публічно підтримують агресивну війну, що порушує норми міжнародного права".

Нагадаємо, по всій Росії символ окупантів вивішують замість реклами та розклеюють на автомобілях. Не став відставати від них і опальний голова Роскосмосу Дмитро Рогозін.

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Колись про всі події, які зараз переживає Україна через російського вторгнення , будуть писати книги: про мужність українців та волю до перемоги, про лідерство президента, про те, як нам вдалося вибити окупанта з нашої землі. Це буде вже скоро, а поки що кожен із нас на своєму місці продовжує робити все до наближення перемоги. І одна з обговорюваних новин дня – те, що відомі групи вирішили прибрати ненависну зараз усім букву Z із назви . Це MOZGI GROUP та БЕZ ОБМЕЖЕННЯ.

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1
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Гелікоптери Гелікоптери
125
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Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
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Артилерія Артилерія
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7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
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9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
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Катери Катери
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Транспорт Транспорт
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Слава Україні!

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