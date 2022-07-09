Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Россия

Захарова уже пугает Литву жестокими мерами за Калининград

Ирина Ковальчук
9 июля, 23:49
Москва разработала какой-то ответ

Представитель террористического МИДа передала сообщение Литве / Коллаж "Сегодня"

МИДовская российская пропагандистка Мария Захарова опять выдала порцию угроз в адрес Литвы и Евросоюза из-за блокировки поставок наземным транспортом товаров в Калининградскую область.

Ее угрозы передают российские пропагандистские СМИ.

Реклама

Москве надоело ждать

"Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введённых литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", – пригрозила Захарова.

При этом она рассказала, что диалог с Еврокомиссией и Литвой продолжается.

"Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", – сообщила пропагандистка.

Реклама

Обстановка

  • 18 июня Литва прекратила транзит российских грузов, попавших под санкции ЕС, между Калининградской областью и основной территорией России. Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Еврокомиссии, что даже если санкционные грузы идут из одной части России в другую через территорию ЕС, их перевозка запрещена.
  • Москва заявила, что такой шаг нарушает... международные соглашения, которые сама Москва нарушает ежедневно.
  • "Россия обязательно ответит на такие враждебные действия. Меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия будут иметь серьезное негативное влияние на население Литвы", — угрожал, например, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.