Замглавы ЕК назвала сроки для вступления Украины в Евросоюз

Вера Юрова рассказала, сколько времени должно занять вступление Украины в ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а года. Она выступила за предоставление нашей стране статуса кандидата в членство в ЕС. По ее словам, окончательное заключение Еврокомиссии будет готово 17 июня.

Об этом Юрова рассказала в интервью El Pais.

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"Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институтами", – отметила она.

По словам Юровой, окончательное заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, а также Молдовы и Грузии будет готово в пятницу, 17 июня.

"Мы также должны рассматривать Украину несколько отличнее государств, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны", – добавила заместитель главы ЕК.

Кроме того, Юрова прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине "промежуточного статуса" для вступления в ЕС.

"Но то, что предлагает Макрон, выглядит более неопределенным процессом, который может занять десятилетие. Я так не считаю. Я бы хотела, чтобы это (вступление Украины в ЕС) произошло на протяжении лет", – сказала Юрова.

Обстановка

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

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Чуть ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Но там не считают возможным сделать для нее исключение из критериев, по которым Евросоюз принимает новых членов.