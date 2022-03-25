Запад не исключает нападение России на территорию НАТО — заявление Белого дома

В Белом Доме рассказали о готовности НАТО к нападению / Фото: Коллаж: Сегодня

США и НАТО учитывают возможность того, что Россия нанесет удар по территории Североатлантического альянса – об этом говорится в заявлении Белого дома.

Президент США Джо Байден сказал, что на внеочередном саммите НАТО обсуждалась работа по укреплению коллективной обороны НАТО, особенно на восточном фланге. Альянс готовится к тому, чтобы в случае необходимости защищать свою территорию.

Реклама

"Сразу же после дальнейшего вторжения России в Украину мы активировали оборонительные планы НАТО и Силы реагирования НАТО. Соединенные Штаты перебросили в Европу тысячи сил и дополнительные средства, и мы приветствовали новое развертывание, осуществленное нашими союзниками. Создание четырех новых боевых групп в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии является убедительным сигналом того, что мы будем коллективно защищать и защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал он.

Байден также сообщил, что в период до июньского саммита НАТО будут разработаны планы дополнительных сил и средств для усиления обороны НАТО.

Добавим, 25 марта самолет Джо Байдена приземлился в Польше. Американский президент планирует встретиться с украинскими беженцами.

Саммит НАТО

24 марта состоялся саммит НАТО, во время которого лидеры стран-членов Североатлантического альянса договорились о необходимости "перезагрузки" своего военного блока.

Реклама

"Сегодня лидеры НАТО договорились перезагрузить наши силы сдерживания и обороны на долгосрочную перспективу. Ведь мы столкнулись с новой реальностью безопасности. На суше у нас будет значительно больше сил в восточной части Альянса с заранее подготовленной техникой и вооружением. В воздухе мы развернем больше реактивных самолетов и усилим нашу комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. В море у нас будут на постоянной основе авианосные ударные группы, подводные лодки и значительное количество боевых кораблей", – заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте также: